Laal Paşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tarihi 16. yüzyıla uzanan Mersin'in Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
14.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:08
Tarihi 16. yüzyıla uzanan Mersin 'in Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi ve uzman ekip, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı yazılı açıklamada, caminin ramazan ayı öncesinde ibadete açılacağını bildirdi.
Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi ve uzman ekip, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı yazılı açıklamada, caminin ramazan ayı öncesinde ibadete açılacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Manşet
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