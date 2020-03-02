Labbadia kimdir? Bruno Labbadia kaç yaşında, nereli? Labbadia'nın başarıları ve kariyeri!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın başarısızlıkları ve taraftarın Ersun Yanal'ı istememesi üzerine adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü teknik direktör Labbadia tekrardan gündeme geldi. Bruno Labbadia ile ilgili tüm merak edilenleri sizin için kaleme aldık.
BRUNO LABBADİA KİMDİR?
Bruno Labbadia doğum tarihi: 8 Şubat 1966
Bruno Labbadia kaç yaşında: 54 yaşında
Bruno Labbadia nereli: Almanya - Darmstadt
Bruno Labbadia boyu: 1,78m (5ft 10in)
BRUNO LABBADİA HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
Ünlü bir futbolculuk kariyerine sahip olan forvet oyuncusuLabbadia liglerde 328 maçta 103 gol kaydetmiştir. Almanya Milli Takımı oyuncusu da olan Bruno Labbadia döneminin en ünlü forvet oyuncuları arasında yer almaktaydı. Bundesliga ve Bundesliga 2'de toplamda 100'den fazla gol atan tek Alman oyuncu unvanına da sahip olmuştur. Teknik direktörlük kariyerinde oynattığı ofansif futbolla takdir kazanan Bruno Labbadia başarılı bir teknik direktörlük grafiği çizmiştir.
BRUNO LABBADİA FUTBOLCULUK KARİYERİ
1984-1987-SV Darmstadt 98
1987-1988-Hamburg
1988-1991-1. FC Kaiserslautern
1991-1994-FC Bayern München
1994-1995-1. FC Köln
1995-1998-SV Werder Bremen
1998-2001-DSC Arminia Bielefeld
2001-2003-Karlsruher SC
BRUNO LABBADİA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2003-2006-SV Darmstadt 98
2007-2008Greuther Fürth
2008-2009-Bayer 04 Leverkusen
2009-2010-Hamburg
2010-2013-VfB Stuttgart
2015-Hamburg