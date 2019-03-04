Laboratuvar Cihazlarının Kabusu Nötr-toprak Voltajı

Kaynak: İHA

Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, ürettikleri nötr-toprak stabilizatörünün, GNDSeries markasıyla laboratuvarlar başta olmak üzere; banka ATM'leri, yazarkasalar, lazer cihazlar gibi nötr-toprak voltajının hasara veya yanlış sonuçlara sebebiyet verdiği çok hassas elektronik sistemlerde güvenle kullanımının artmaya başladığını açıkladı.Trimbox CEO'su Evren Yurttaş, laboratuvar ortam koşulları ve laboratuvar cihazlarının önemi teknolojinin gelişimiyle birlikte gün geçtikçe giderek arttığını açıkladı. Yurttaş, "Laboratuvar ortam koşulları, doğru ve hassas test ve ölçümlemenin en kritik şekilde yapılabilmesi adına genelde (232) C, bağıl nem değeri de yüzde (45 10) olarak genel kabul görmektedir. Peki ortamın sıcaklığından, bağıl nem değerine kadar zen gösterilen laboratuvar ortamlarında yapılan testler ne kadar hassastır? İşte tam bu noktada neredeyse tüm konulardaki test ve ölçümler, insan yorumundan uzaklaştırılarak elektronik sistemler tarafından kontrol edilen cihazlara teslim edilmiştir. Laboratuvar cihazlarının üreticileri, uygulayıcıları ve kullanıcıları tarafından adeta kabus olarak nitelendirilen dış faktörlerden en önemlisi sıcaklık ve nemden sonra nötr-toprak voltajıdır" dedi.Trimbox CEO'su Evren Yurttaş; nötr-toprak voltajı, kısaca işletme topraklaması ile koruma topraklaması arasında ölçülen ve değeri 1V seviyelerinde istenen, bu talebin de neredeyse karşılanması imkansız olduğu gerilim değeri olduğunu belirterek, "Özellikle laboratuvar cihazlarının üreticileri ve uygulayıcıları 1V-1,5V değeri istemekte ve bu değeri okumadıklarında cihazları devreye almamakta veya garanti vermemektedirler. Peki nötr-toprak voltajı neden oluşur ve nasıl düşürülür? Nötr ile toprak arasındaki gerilim sebepten oluşabilmekle birlikte başlıca sebepleri; aynı nötr hattını kullanan fazların aşırı dengesiz yüklenmeleri, nötr kesitinin yanlış seçilmesi, nötr klemensinin gevşek veya kopuk olması gibi nötrden doğrudan veya dolaylı kaynaklı olabileceği gibi, topraklamanın düzgün yapılmamış olması, topraklama direnci, yakın bir yerden metro gibi sisteme dc yük akışına sebep olabilecek doğrudan topraklama kaynaklı da olabilmektedir" ifadelerini kullandı.Yurttaş, şirketlerinin 2016 yılında ürettiği ve üçüncü patentli ürünü olan nötr-toprak stabilizatörünün, GNDSeries markasıyla laboratuvarlarda kullanıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Banka ATM'leri, yazarkasalar, lazer cihazlar gibi nötr-toprak voltajının hasara veya yanlış sonuçlara sebebiyet verdiği çok hassas elektronik sistemlerde güvenle kullanımı artmaya başladı. Üreticilerin ve özellikle kullanıcıların adeta kabusu olan ve çaresiz kalınan nötr-toprak voltajı sadece GNDSeries kullanılarak, başka hiçbir müdahaleye gerek kalmadan istenilen oranda düşürülebilmektedir. Yerli bir tasarım ve AR-GE çalışması sonucu olarak, sorun yaşayan ve duymayanların kullanımına gururla sunulur". - İSTANBUL