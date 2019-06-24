24.06.2019 09:20
Haberler » Spor » Haber

Ladies Open'da şampiyon İpek Soylu

Ladies Open

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu 12'nci tekler zaferini elde etti.


Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Portekiz 'de düzenlenen 25 bin dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu 12'nci tekler zaferini elde etti.
23 yaşındaki milli tenisçi İpek Soylu finalde karşılaştığı Kanadalı 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov'u 6-7,7-6,6-3'lük setlerle mağlup ederek Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde kupaya uzandı. Sırasıyla Japon , Çek, Alman ve Norveçli rakiplerini eleyerek geldiği final mücadelesinde 3 saat 6 dakika boyunca ter döken Soylu oldukça çekişmeli geçen ilk iki set paylaşıldıktan sonra üçüncü seti 6-3 ile kazanmasını bildi. Portekiz'deki zaferi dışında bu sezon ikisi Mısır biri Tayland 'da olmak üzere üç şampiyonluğu bulunan temsilcimiz bu galibiyetle profesyonal kariyerinin 12'nci tekler zaferine uzandı.


- Ankara
Kaynak: DHA
Portekiz , İpek Soylu , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:41 Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Yüzme Şampiyonası
09:34 (Özel haber) Ata sporu atlı cirite kadın eli değdi
09:30 Para badmintonda 6 madalya sevinci
09:25 Erciyes Satranç Kupası Sona Erdi
09:22 Yıldız Yüzme Milli Takımı tarihinin en büyük başarısına imza attı
09:19 Ladies Open'da şampiyon İpek Soylu
09:17 Avrupa Oyunları'nda ikinci madalya atletizmden geldi