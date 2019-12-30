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Ladik Belediye Başkanı Özel'den yeni yıl mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 2020 yılı için yeni yıl mesajı yayımladı.

30.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:54 Ladik Belediye Başkanı Özel'den yeni yıl mesajı
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 2020 yılı için yeni yıl mesajı yayımladı.
Özel, mesajında, iyisiyle, kötüsüyle, sevinciyle, üzüntüsüyle 2019 yılını geride bırakırken, umut ve beklentilerle dolu yeni bir yıla girmenin mutluluğu içinde olunduğunu belirtti.
"Belediye olarak yeni umutlarla yeni bir yıla hazırlanıyoruz." diyen Özel, şunları kaydetti:
"Ladik adına dolu dolu geçen 2019'un ardından, yeni hizmetlerin ve projelerin hayata geçeceği 2020 yılına ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 2020 yılının Ladik için yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyor, tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2020'de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dileğiyle."

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Kaynak: AA

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