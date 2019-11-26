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Ladik depreminin 76. yılı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 26 Kasım 1943'te yaşanan Ladik depreminin 76. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

26.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:34Ladik depreminin 76. yılı
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, 26 Kasım 1943'te yaşanan Ladik depreminin 76. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Mesajında, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özel, Ladik'in deprem kuşağında yer aldığına işaret etti. kuşağında yer alan Ladik'te bir daha deprem yaşamamayı, olası deprem durumunda can ve mal kaybına uğramamayı temenni eden Özel, şunları kaydetti:
"Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, bir daha böylesi afetlerin yaşanmamasını temenni ederken, 26 Kasım 1943 Ladik depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim benzer acıları bizlere tekrar yaşatmasın ve felaketler karşısında birliğimizi daim kılsın."

Nurhan Yapıcı Özel, Deprem, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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