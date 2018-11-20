Ladik Hem'de Gitar Kursu

SAMSUN (AA ) - Ladik Halk Eğitimi Merkezi
(HEM) Müdürlüğünce gitar kursu açıldı.
Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğreticiliğini Tuğba Ersan'ın yaptığı gitar kursunun ilgi gördüğünü söyledi.
HEM hizmet binasında verilen 230 saat süreli kursa 36 kursiyerin katıldığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:
"İlçemizde, öğrenci ve gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla üç bölüm halinde gitar kursu açtık. Gitar kursumuz, haftanın çarşamba günleri ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, perşembe günleri lise öğrencilerimize ve cuma günleri de yetişkinlerimize yönelik olacak. Gitar kursumuzu açmadan kursa katılacakların durumunu dikkate aldık. Bunun içindir ki kursumuz zamanlama nedeniyle kesinlikle ders ve işleri aksatmayacak şekilde düzenlenmiştir."
Gitar kursu kayıtlarının tamamlandığını belirten Ayyıldız, kayıt yaptırmamış olanların da kayıtsız olarak kurslara katılabileceğini sözlerine ekledi.
Halk Eğitimi Merkezi,Ladik