Ladik Hem'den Bağlama Kursu

Ladik
Halk Eğitimi Merkezince (HEM) bağlama kursu açıldı.
Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, yaptığı açıklamada, öğreticiliğini Erdal Karaşahin'in yaptığı bağlama kursunun ilgi gördüğünü söyledi.
Hizmet binasında verilen ve 180 saat süreli kursa 16 kursiyerin katıldığını belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:
"Gençlerimizin boş zamanlarını faydalı şekilde geçirebilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla bağlama kursu açtık. Bir süre sonra tekrar bağlama kursu açacağız. Çünkü halkımızdan bu yönde talepler geliyor."
Kurs eğitmeni Karaşahin de tüm kursiyerlerin en kısa zamanda bağlama çalabilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.
Ladik
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:55