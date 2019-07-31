Ladik HEM'den çocuk gelişimi ve eğitimi kursu

Ladik
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi kurs açılacağı bildirildi.
HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, 380 saat süreli kursu ağustosun ilk haftasında açmayı planladıklarını söyledi.
Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini belirten Ayyıldız, sertifika alanların kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışabileceklerini söyledi.
Ayyıldız, "Açmayı planladığımız okul öncesi 4-6 yaş grubu çocuk gelişimi ve eğitimi kursumuz özellikle genç bayanlar için bir fırsat. Kursa katılan ve mesleğin gerektirdiği yeterliklerini kazanan kursiyerlerimiz, kazandıkları yeterlilik doğrultusunda çocuk eğitimi alanında çalışabilecek, iş bulma imkanına kavuşabilecek. Kursa başvuruda bulunmak ve daha detaylı bilgi almak isteyenlerin 1 Ağustos'a kadar Ladik Halk Eğitim Merkezi'ne başvuruda bulunması gerekiyor." diye konuştu.
Okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi kursuna lise mezun olanların başvuru yapabileceğini ifade eden Ayyıldız, söz konusu kursta hafta içi 5 gün ders yapılacağını kaydetti.