Ladik HEM'den yaz dönemi kursları

Ladik
Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yaz dönemi kursları açılacağı bildirildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine, Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında yaz döneminde 6-12 yaş grubu çocuklar için 10 alanda kurs açmayı planladıklarını söyledi.
Kursların 24 Haziran'da başlayacağına işaret eden Ayyıldız, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve yaz tatilinde kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla okulların tatile girmesiyle bağlama, gitar, futbol, güreş, basketbol
, hentbol, İngilizce, akıl-zeka, anasınıfı koro, drama tiyatro kursları açmayı planladık. Kurslarımıza katılanlardan kesinlikle ücret alınmayacak." dedi.
Kursların gün ve saatinin başvuruda bulunanlara mesajla bildireceğini aktaran Ayyıldız, yeterli sayıda talep gelmesi halinde başka kurslar da açabileceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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