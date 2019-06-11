Ladik Kaymakam Vekili Harun Arslanargun görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca Ladik
Kaymakamlığı görevini vekaleten yürütmek üzere görevlendirilen Kırşehir
Kaymakam Adayı Harun Arslanargun, görevine başladı.
Arslanargun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek coğrafi ve gerekse turizm bakımından önemli bir konuma sahip Ladik ilçesinde görev yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
Hizmet süresince görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde bulunacağını belirten Arslanargun, "Burada görev yapacağım süre boyunca her zaman halkımızın içinde ve vatandaşlarımızla görüşmeye açık olacağım. Yine Ladikli hemşehrilerim ve kamu kuruluşlarımızla el ele vererek Ladik ilçemize yakışır ve ilçemize değer katan hizmetleri sunacağız." diye konuştu.
Ladik Kaymakamlığı görevi vekaleten 17 Eylül
2018 tarihinden beri, yurt dışı dil eğitimi için görevlendirilen Muhammet Çiftci tarafından yürütülüyordu.
Kaynak: AA
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