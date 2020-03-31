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Ladik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara "Vefa" seferberliği

Ladik'te Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

31.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:14
Ladik'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara

Ladik 'te Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaymakam Sedat Sezik, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkması sınırlandırılanların, zorunlu, temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun sahadaki ekiplerle 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarının çekilmesi, mutfak tüpü, market ve eczane gibi alışveriş ihtiyaçlarını bir telefonla kapılarına götürdüklerine vurgu yapan Kaymakam Sezik, "Kaymakamlığımızca oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşılabilecek telefon numaralarımızı Ladik ilçemizin her tarafına duyurduk. Belediye, Emniyet, Jandarma ve Müftülük teşkilatımız ile müşterek gerçekleştirdiğimiz uygulama kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza acil ihtiyaç duydukları gereksinimleri ekiplerimiz noksansız ve hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Arıca talep edilenin teslimatı sırasında koronavirüs salgını ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalar hakkında yaşlılarımızı bilgilendiren ekipler, kritik süreç tamamlanana kadar onları dışarı çıkmamaları için uyarıyor." dedi.

Aşağıgölyazı Mahalle'sinde yaşayan Abdullah Hançer ise "Allah'ım devletimizden razı olsun. Evimden çıkmadan ettiğim bir telefonla maaşım ayağıma geldi. Komşumuza da mutfak tüpü, gıda maddesi geldi. Devletimize ne kadar dua etsek azdır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Etiketler: Ladik, Güncel
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