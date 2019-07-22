Ladik'te "Ali Bey Konağı Kültürevi Müzesi" hizmete açıldı

Ladik
'te yapımı tamamlanan Ali Bey Konağı Kültürevi Müzesi törenle açıldı.
Kaymakam Harun Arslanargun, açılışta yaptığı konuşmada, 1889 yılında yapılan ve eski Ladik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Firdevs Işık Yeten'e ait Ladik Yenicami Mahallesi Bülbül Hatun Sokak'ta bulunan evin başkaca mirasçısının kalmaması dolayısıyla Yeten tarafından Kaymakamlığa bağışlandığını belirtti.
Tarihi evin, Ladik Kaymakamlığınca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli proje kapsamında "Ali Bey Konağı Kültürevi Müzesi'ne" dönüştürüldüğünü anlattı.
Arslanargun, "Ladik ilçemizde bir ilk olan Kültürevi'nin oluşturulmasında, ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak, kayak, kaplıca, göl, yayla, inanç turizmi yönünden önemli potansiyele sahip ilçemizin turizm çeşitliliğini desteklemek ve konak kültürünün gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır." dedi.
Açılışa, Ayvacık Kaymakamı Orhan Ayaz, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ve Doç. Dr. İsmail Gelen, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.