Ladik'te "Çanakkale Ruhu" Konferansı

Ladik
Müftülüğünce, "Çanakkale
Ruhu" konulu konferans düzenlendi. Ladik Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen konferans İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ladik Müftülüğü Uzman Vaizi Fatih Çakır
, Çanakkale'in Türk milletinin istiklal ve istikbal konusundaki kararlılığının iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yer olduğunu söyledi.
Çanakkale'nin tarihte eşine çok az rastlanan büyük bir destan olduğunu vurgulayan Çakır, şunları dile getirdi:
"Çanakkale ruhunu diri tutmak, gençlerimize bu ruhu aşılamak, öncelikli görevimizdir. Zaman geçse de şartlar değişse de milletimizin istiklaline engel olmak isteyen şer güçler bitmiyor, bitmeyecek. Biz her alanda güçlü olursak hiçbir güç bu vatan evlatlarına tahakküm kuramaz. Şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz."
Konferansı, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler dinledi.
Güncel
Kaynak: AA