Ladik'te çiftçilere "kene" uyarısı

Ladik
Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilerin keneye karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Demir, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı virüsü taşıyan kenelerin genellikle hayvan barınakları ve hayvanların üzerinde, otlak alanları ve çayırlarda görülebildiğine dikkat çekti.
Kene yönünden Ladik ilçesinin riskli yerler arasında olduğunu ifade eden Demir, "Kene, her türlü şartlarda çok üreyen ve ekim ayına kadar etkili olan bir böcek türü. Uçamaz, arazide gezen evcil hayvanlar, ormanlarda yabani hayvanlar, yaban kuşlarının vücutlarına yapışarak yer değiştirebilen bir canlıdır. Özellikle arazide çalışan çiftçimiz, hayvan otlatan vatandaşlarımız, hatta av için ormana, araziye çıkan avcılarımız, piknikçilerimiz keneye karşı önlem almalıdır." dedi.
Bu gibi yerlere gideceklerin tedbir olarak açık renkte giysi giymeleri, paçalarını çoraplarının içine sokmaları veya çizme giymeleri önerisinde bulunan Demir, arazi dönüşünde de kene yönünden vücudun kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.
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Kaynak: AA