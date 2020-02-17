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Ladik'te "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına destek

Ladik Belediyesi tarafından "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına kitap bağışında bulunuldu.

17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36Ladik'te
Belediyesi tarafından "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" kampanyasına kitap bağışında bulunuldu.
Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Okuma Vakti Projesi kapsamında başlatılan kitap bağış kampanyası sürüyor.
Yeni kütüphaneler açılması için bir milyon kitap hedefiyle başlatılan kampanyaya Ladik Belediyesi çalışanları da destek verdi.
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, projeye destek olmak isteyen vatandaşların Ladik Belediyesi, Hükümet Konağı ve okullarda bulunan kitap kumbaralarına kitaplarını atarak bağışta bulunabileceklerini kaydetti.

Samsun Valiliği, Samsun, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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