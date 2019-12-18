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Ladik'te "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" konulu söyleşi

Ladik'te "Kütüphane Konuşmaları" Projesi kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" adlı söyleşi düzenlendi.

18.12.2019 09:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:28Ladik'te
'te "Kütüphane Konuşmaları" Projesi kapsamında "Hz. Mevlana ve Mevlevi Kültürü" adlı söyleşi düzenlendi.
Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Mevlevi kültürünün tamamen sevgi ve hoşgörü üzerine kurulduğunu söyledi.
Hazreti Mevlana'nın, Yaradan'a gönül veren, bütün dünyadaki yaratıkları, Yaradan'dan ötürü sevmeyi ve bizlere sevgiden söz etmeyi öğreten bir "Aşk Piri" olduğunu belirten İpekdal, şöyle devam etti:
"Mevlana Celaleddin-i Rumi. Bir büyük Allah dostu, tasavvuf mesleğinin kamil mürşidi, Mevlevilik yolunun piri. O, fani alemden geçeli sekiz asır olmasına rağmen hala insanlara yol göstermeye devam ediyor. 'İnsan yaratılmışların en şereflisidir' düsturuyla, her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hazreti Mevlana sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür."
Söyleşi kapsamında yöneltilen soruyu doğru cevaplandırılan öğrencilere İpakdal tarafından kitap hediye edildi.
Söyleşinin ardından Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, İpekdal'a plaket takdim etti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ömer Pamuk, ilçe kütüphane çalışanları, daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Samsun Valiliği, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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