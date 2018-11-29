Ladik'te Kan Bağışı Kampanyası

Ladik
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile Türk Kızılayı
, "Kan Ver Hayat Kurtar" Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenledi. Cumhuriyet Meydanı
'nda konuşlandırılan kan bağış otobüsünde 105 ünite kan bağışı alındı.
Türk Kızılayı ekip başkanı Dr. Mehmet Özbay
, Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün daveti üzerine kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Soğuk havaya rağmen 180 kişinin kendilerine başvurduğunu belirten Özbay, "Durumu uygun olan 105 kişiden kan bağışı aldık. Okul müdürü Hasan Natır, öğretmen Semra Yılmaz, diğer öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlara çok teşekkür ediyorum." dedi.
Okul müdürü Hasan Natır da kan bağışının sosyal sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla düzenlendiğini anlatarak, bağışta bulunanlara teşekkür etti.
Türk Kızılayı,Anadolu Lisesi,Ladik
29 Kasım 2018 Perşembe 15:27