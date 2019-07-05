05.07.2019 15:22
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Ladik'te Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Ladik

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarını verdiKKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları, Arslanargun, tarafından makamında sunuldu.

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, ilçede yaşayan Kıbrıs gazilerine madalya ve beratlarını verdi
KKTC Milli Mücadele Madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratları, Arslanargun, tarafından makamında sunuldu.
Kıbrıs'taki Türklere büyük eziyet yapıldığını belirten Arslanargun, "Yunanistan'da darbeci yönetimin 1974 yılında Kıbrıs'ta darbe yapmasıyla adada yaşayan kardeşlerimize yoğun zulüm ve katliamlar başlamıştı. Göz bebeğimiz olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin buna seyirci kalması mümkün değildi. Denizden, havadan ve karadan eşi benzeri görülmemiş bir barış harekatı planlandı. O harekatla Kıbrıs'ta sadece vatandaşlarımıza değil, Rumlar için de barış daim kılındı." dedi.
Aslanargun, kapı ve telefonlarının günün 24 saatinden açık olduğunu kaydetti.
Daha sonra harekata katılan Sefer Varol, Nafız Korkut ile vefat eden Recep Hançer adına eşi Hayriye Hançer'e madalya ve beratları verildi.
Kaynak: AA
Kıbrıs, Ladik, Güncel

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