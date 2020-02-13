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Ladik'te kitap toplama kampanyası

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kitap toplama kampanyası başlattı.

13.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:52Ladik'te kitap toplama kampanyası
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kitap toplama kampanyası başlattı.
Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, kitap toplama kampanyasını İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Samsun Okuma Vakti" Projesi'ne destek sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Amaçlarının çeşitli etkinliklerle herkesin kitap okumasını sağlamak olduğunu ifade eden Sancı, "Kitaplar evlerde kıyıda köşede atılmış halde durmamalı. Bu kitapların değerlendirilmesi gerekir. Bunun için de kitap toplama kampanyası başlatarak Halk Eğitim Merkezi ve bağlı kuruluşlarımıza kitap toplamak için kutular yerleştirdik." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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