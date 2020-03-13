Ladik'te koronavirüs tedbirleri
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilaçlama yaptıklarını bildirdi.
13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilaçlama yaptıklarını bildirdi.
Özel, belediye ekiplerinin özel kıyafetler giyip maske takarak ilçe genelinde toplu taşıma araçları, taksi ve otobüs durakları, kamu kurumları, camiler, parklar, yolcu durakları ve sosyal tesisler gibi virüsün yayılma ihtimali yüksek olan alanlarda ilaçlama ve dezenfekte işlemi yaptığını söyledi.
İlçede koronavirüs ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını vurgulayan Özel, "Bizlere düşen hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Meseleyi hafife almadan, paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimize düşen bir görevdir." dedi.
Özel, belediye ekiplerinin özel kıyafetler giyip maske takarak ilçe genelinde toplu taşıma araçları, taksi ve otobüs durakları, kamu kurumları, camiler, parklar, yolcu durakları ve sosyal tesisler gibi virüsün yayılma ihtimali yüksek olan alanlarda ilaçlama ve dezenfekte işlemi yaptığını söyledi.
İlçede koronavirüs ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı önlem aldıklarını vurgulayan Özel, "Bizlere düşen hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak çalışmalara devam edecek. Vatandaşlarımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Meseleyi hafife almadan, paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimize düşen bir görevdir." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel
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