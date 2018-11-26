Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Ladik
İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Yatılı Kız Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ladik Müftüsü Hüseyin Çekin, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini ifade etti.
Çekin, özellikle gençlerin güzel ahlak üzerine yetişmesine çaba harcadıklarını belirterek, "Gençlerimizin güzel ahlaklı bir şekilde yetişmesi en büyük idealimiz olmalıdır. Eğer biz bugünün çocuklarını, gençlerini en iyi şekilde ahlaklı, bilgili bir şekilde yetiştirebilirsek, Allah'ın izniyle gelecek kaygımız olmayacaktır. Burada da en büyük görev başta aile olmak üzere tüm topluma düşüyor." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı
Müşaviri Hasan Başiş
, "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı konferans verdi.
Konferansa Ladik Kaymakamı Muhammet Çiftci, Ladik Savcısı Burak Aydın
, ilçe müftüleri, daire amirleri ve davetliler katıldı.
Ladik
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:51