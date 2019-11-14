Haberler » Güncel » Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği - Haber

Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kur'an ziyafeti programı düzenlendi.

14.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:54Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği
'te Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kur'an ziyafeti programı düzenlendi.
Ladik Müftülüğünce, ve müftülüklerinin de katkılarıyla Ladik Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Ladik Müftülüğünden Nusret Kukuş'un sunduğu programda, Ladik Müftülüğü din görevlisi Mustafa Üstündağ, Kavak Müftülüğü din görevlisi Sefa Demircan ve Havza Müftülüğü din görevlisi Bahaddin Sağlam ve İbrahim Kaya, Aşr-ı Şerif okudu.
Program, Ladik Müftü Vekili Fatih Çakır'ın yaptırdığı dua ile sona erdi. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramda bulunuldu.

Kavak, Havza, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 "Kanyonlar ilçesi Pınarbaşı" dünyaya tanıtılacak
15:26 Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu
15:26 Gaziantep'te, FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusu"na 6 yıl 10 ay hapis
15:25 GALATASARAY DAVASI'NDA DOSYA BİLİRKİŞİDE
15:25 KARABURUN'DA DENİZDE KUM HIRSIZLIĞI İDDİASI (havadan görüntülerle)
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:28:21