Ladik'te Mevlit Kandili

Ladik
ilçesinde, kandil dolayısıyla bir çok camide program düzenlendi.
İlçede Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Avcı Sultan Mehmet Cami'nde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Program sonrası Ladik Belediyesince vatandaşlara ballı süt ikramında bulunuldu.
Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı
, vatandaşların kandilini tebrik ederek, "Bu akşam, hep birlikte Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan mübarek Mevlid Kandili
'ni idrak ettik. Mevlid Kandili, memleketimiz ve tüm Müslümanlar için hayırlara, huzura ve berekete vesile olur inşallah. Rabbim niyetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. " ifadelerini kullandı.
Ladik,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 21:29