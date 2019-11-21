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Ladik'te muhtarlarla istişare toplantısı

Ladik Kaymakamlığı tarafından muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

21.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:08Ladik'te muhtarlarla istişare toplantısı
Kaymakamlığı tarafından muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.
Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, mahallelere ilişkin, ihtiyaç, talep, beklenti ve şikayet konuları istişare edilerek bazı konular değerlendirilmek üzere kayda alındı.
Muhtarların vatandaş ile kamu kuruluşları arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Muhtarlarımız, vatandaşımıza en yakın birimimiz ve devletimizin temsilcileridir. Mülki amir sıfatını da taşıyan muhtarlarımız, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ve sorunları bizlere iletirler, bizler de bu sorunlara imkanlar doğrultusunda çözümler üretiriz. Bugün de Sayın Kaymakamımız ile değerli muhtarlarımızın sıkıntılarını ve taleplerini dinledik. Muhtarlarımızın sorunlarına çözüm üretmek adına verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.
Kaymakam Sedat Sezik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, Mili Eğitim Müdürü Aykan Sancı, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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