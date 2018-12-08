Ladik'te "Mutluluğa Kurşun Sıkma" Proje Toplantısı

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:13



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:13

Ladik Kaymakamlığınca, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi kapsamında Şıhlı Mahallesi'nde toplantı gerçekleştirildi.Kaymakam Vekili Muhammet Çiftci'nin başkanlık yaptığı toplantıya Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Mustafa Akar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Çiftci, vatandaşların sorun, öneri ve taleplerini dinleyip değerlendirmek üzere kayda almasının ardından, "Mutluluğa Kurşun Sıkma" projesi hakkında açıklamalarda bulundu.Vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Çiftci, "Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakaları gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olayları meydana geliyor. Bundan böyle organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacak. Ayrıca açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla havaya ateş açılmamasına yönelik afiş asılacak." dedi.