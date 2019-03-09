Ladik'te Oryantasyon Kursu Düzenlendi

Kaynak: AA

Ladik Halk Eğitimi Merkezince (HEM) açılan oryantasyon kursu sona erdi.Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurs eğitmeni olarak Şerif Güleroğlu'nun görevlendirildiği 30 saat süreli kursa eğitim almayan 35 öğretmen ve usta öğreticilerin katıldığını söyledi.Kursun usta öğreticilerin mesleki tecrübelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Ayyıldız, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün talimatlarına uygun olarak açtığımız kurs sona erdi. Kursta kültür, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, açık öğretim okulları, kurs programları, planlama ve uygulama gibi konularda eğitim verildi." dedi.Kursa katılanlara sertifikalarının ilerleyen günlerde verileceği bildirildi.