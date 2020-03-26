Ladik'te pazar esnafı ve vatandaşlara eldiven dağıtıldı
Ladik Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazar esnafına ve vatandaşlara eldiven dağıtıldı.
26.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:04
Ladik Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazar esnafına ve vatandaşlara eldiven dağıtıldı.
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronovirüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Zabıta müdürlüğü ekiplerince esnaf ve vatandaşlara sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığı, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunması ile genel hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Özel, "Salgının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında zabıta ekiplerimizce sebze ve gıda pazarında esnaf ve vatandaşlarımıza eldiven dağıtıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tedbirlerinin uygulanması için pazar yerlerindeki tezgahlara uyarı afişleri asıp, pazar esnafını ve vatandaşları hijyen ve koronavirüsten korunma konusunda bilgilendirildiler." dedi.
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronovirüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.
Zabıta müdürlüğü ekiplerince esnaf ve vatandaşlara sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığı, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunması ile genel hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldığını anlatan Özel, "Salgının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında zabıta ekiplerimizce sebze ve gıda pazarında esnaf ve vatandaşlarımıza eldiven dağıtıldı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı tedbirlerinin uygulanması için pazar yerlerindeki tezgahlara uyarı afişleri asıp, pazar esnafını ve vatandaşları hijyen ve koronavirüsten korunma konusunda bilgilendirildiler." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel