Ladik'te Şehitlere Saygı Yürüyüşü

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Ladik ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi.Ülkü Ocakları Ladik İlçe Başkanlığınca, "Ecdada Vefa Şühedaya Dua" temalı fener alayı ve bayrak yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş Şehitler Anıtı'na kadar sürdü. Burada, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.Ülkü Ocakları Ladik İlçe Başkanı İsmail Kökden yaptığı konuşmada, "Çanakkale Savaşları yalnızca bir askeri başarı değil, izzeti nefsi ve haysiyeti ile oynanmak istenen büyük Türk milletinin topyekün ayağa kalktığı bir diriliş ve yükseliş abidesidir. Çözülmeye karşı çare Çanakkale'dir. Bölünmeye ve dağılmaya engel Çanakkale emanetidir. İlhamımız Çanakkale'dir, itibar ve iddiamızın dayanağı muhterem şehitlerimizdir. Bu düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli ve manevi değerleri uğruna hayatlarından olmuş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyorum." dedi.