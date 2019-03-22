Ladik'te Sertifikalı Mısır ve Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı

Ladik
Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yunus Dal, hibrit cinsi mısır ve ayçiçeği tohumu dağıtımına başladıklarını bildirdi.
Dal, yaptığı açıklamada, üyelerinin talebi üzerine getirdikleri hibrit mısır ve ayçiçeği tohumlarının sertifikalı ve yüksek verimli olduğunu söyledi.
Geçmiş yıllarda yapılan hibrit cinsi mısır ve ayçiçeği ekiminden olumlu sonuç aldıklarını belirten Dal, "Ziraat odası, hizmetleriyle her zaman üyesinin yanındadır. Kar
, kazanç peşinde değiliz. Amacımız üye çiftçilerimizin kaliteli ve bol ürün almalarını sağlamak." dedi.
Ladik iklim koşullarına uygun olarak istek üzerine mısır ve ayçiçeği tohumu getirdiklerini anlatan Dal, "Tohumlar 25'er kiloluk torbalar içerisinde bulunuyor ama isteyen üreticimiz ihtiyacı olan tohumu kilo halinde de alabilir." diye konuştu.
Ekonomi
Kaynak: AA