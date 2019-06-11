Ladik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Ladik
Tayyar Mehmet Paşa
Ortaokulu tarafından Türkiye
Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 4006 Bilim Fuarı açıldı. Okul Müdürü
Metin Bayındır
, okul bahçesindeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.
Bayındır, TÜBİTAK destekli bilim fuarının bu yıl ilkini gerçekleştirildiklerini belirterek, "Bu bir başlangıçtır. Gelecek yıllarda daha iyi projelerle bu etkinliğimize devam edeceğiz." dedi.
Okulun Bilişim Teknoloji öğretmeni Caner Severcan koordinesinde gerçekleştirilen fuarda 7 öğretmen danışmanlığında 51 öğrencinin hazırladığı 24 proje yer aldı.
Fuarın açılışına Ladik Belediye Başkanı Yardımcısı Celal Tuzcu, Emniyet Müdürü Vekili İlhan Güler
, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Tayyar Mehmet Paşa Bilim Fuarı'nın 2 gün açık kalacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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