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Ladik'te "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

Ladik'te, trafikte önceliğin yayalara verilmesi için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

02.10.2019 15:48Ladik'te
Ladik'te, trafikte önceliğin yayalara verilmesi için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.
Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde etkinlikler yapıldığını söyledi.
Başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla 2 saat süreyle etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Arslanargun, etkinlikte bilgilendirmede bulundukları sürücü, yaya ve öğrencilere broşür dağıtıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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