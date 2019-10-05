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Ladik'te "Yerel Kalkınma Stratejisi ve Yerel Eylem Grubu" toplantısı

Ladik Kaymakamlığınca "Yerel Kalkınma Stratejisi ve Yerel Eylem Grubu" toplantısı düzenlendi.

05.10.2019 14:20Ladik'te
Ladik Kaymakamlığınca "Yerel Kalkınma Stratejisi ve Yerel Eylem Grubu" toplantısı düzenlendi.
Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun başkanlığında belediyes konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican katıldı.
Kaymakam Arslanargun'un açılış konuşmasının ardından, ilçenin kalkınma öncelikleri ve hazırlanacak olan yerel kalkınma projeleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca yerel kalkınma stratejisine ilişkin projelerin yaklaşık bir ay içinde tamamlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaymakamlık, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

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