Ladik'te Yerli Malı Haftası Kutlandı

Ladik
'te, Yerli Malı
Haftası etkinlikle kutlandı.
Ladik Halk Eğitimi Merkezi
Müdürü Nevzat Ayyıldız ev sahipliğinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kaymakam Muhammet Çiftci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican'ın da katıldığı etkinlikte, aşçılık kursuna devam eden kursiyerler tarafından ilçede yetişen ürün ve mahsullerden yapılan yemekler ikram edildi.
Çiftci, bu tür etkinliklerin ilçeye has ürünlerin tanıtılmasında önemli payı bulunduğunu belirterek, "Yemekler gerçekten çok iyi yapılmış. İlçemizde kaliteli ürünler yetişiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla bu ürünlerimizin tanıtımını yapalım. Yine ilçeye has unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının gün yüzüne çıkartılmasına ve geliştirilmesine çalışalım." dedi.
Halk Eğitimi Merkezi,Ladik,Yerli Malı
13 Aralık 2018 Perşembe 17:22