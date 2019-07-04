04.07.2019 17:49
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Ladik'ten 14 pehlivan Kırkpınar'a uğurlandı

Ladik

Edirne'de bu yıl 658'incisi yapılacak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Ladikli güreşçiler dualarla uğurlandı.

Edirne'de bu yıl 658'incisi yapılacak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Ladikli güreşçiler dualarla uğurlandı.
Ladik Belediyespor Kulübü güreşçileri için Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı'nın katılımıyla belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Güreşçilere başarı dileyen Yapıcı, "Pehlivanlarımız geçmişte olduğu gibi bu yıl da ilçemizi en güzel şekilde başarıyla temsil edecekler. Buna yürekten inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla." dedi.
Ladik Belediyespor Kulübü güreşçilerinden ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta ve başaltı boylarında toplam 14 pehlivan, konuşmaların ardından dualarla uğurlandı.
Kaynak: AA
Kırkpınar, Edirne, Ladik, Spor

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