Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü kişiye otomobilini götürdü

Ladik'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bir kişiye, aldığı otomobilini teslim etti.

03.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:20
Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü kişiye otomobilini götürdü
Ladik 'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bir kişiye, aldığı otomobilini teslim etti.
Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Sefer Varol, rahatsız olan eşine kendilerine tanınan haklardan yararlanarak otomobil almak istedi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında evinden çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle Varol, Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı telefonları aracılığıyla Kaymakam Sedat Sezik'e ulaştı.
Konuyla ilgili Ladik Vefa Destek Grubu'nun Ladik Belediyesi çalışanlarından Ufuk Bingöl görevlendirildi.
Bingöl, Ladik Kaymakamlığınca verilen yetki belgesi ile noterde işlemleri tamamladıktan sonra bayiden aldığı otomobili evine giderek Varol'a teslim etti.
Varol, Kaymakam Sezik ile işlemleri yürüten Bingöl'e teşekkür ederek, "Rahatsız olan eşim için araç alabilmek için raporumu tamamlamıştım ancak dışarıya çıkmamız kısıtlandığından Ufuk Bingöl, ben evimden çıkmadan noter işlemlerimi tamamladıktan sonra aldığı arabayı evime getirerek kapıda anahtarlarını bana teslim etti. Çok memnunum." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti Haberler
İmamoğlu, yardım kolilerinin fiyatının eleştirilmesine cevap verdi: İlk koli prototipti
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:41: Koronavirüs tedavisi tamamlanan 20 kişi alkışlar arasında taburcu oldu - Haber 12:40: Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu - Haber 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti - Haber 12:40: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'de kalan Cezayirlilere ilişkin açıklama - Haber 12:40: Korona virüse yakalanmamanın püf noktaları - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:09: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber