Ladik Ziraat Odası'ndan Kenevir Ekimi Uyarısı

Ladik
Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Yunus Dal, çiftçilere kenevir ekimi için son müracaat tarihinin 1 Nisan
olduğu uyarısında bulundu.
Dal, kenevir yetiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere ilişkin esaslar belirlenirken, 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle Ladik ilçesinin de kenevir üretimi sahası içine alındığını hatırlattı.
Ladik ilçesince lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin 1 Nisan'a kadar Ladik Kaymakamlığına başvuruda bulunması gerektiğine dikkati çeken Dal, çiftçilerin kenevir yetiştiriciliğinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için belirlenen kurallara uyması gerektiğini ifade etti.
İzinsiz kenevir yetiştiriciliği yapan çiftçiler hakkında yasal işlem yapılacağını vurgulayan Dal, kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gereken bilgileri alabileceklerini de sözlerine ekledi.
1 Nisan, Ladik, Kenevir, Güncel
Kaynak: AA