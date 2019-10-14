Haberler » Güncel » Ladikli sporcular wushu şampiyonasına hazırlanıyor

Ladikli sporcular wushu şampiyonasına hazırlanıyor

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Wushu Kung Fu kursuna katılan sporcuların şampiyonaya azırlandığı bildirildi.

14.10.2019 15:37Ladikli sporcular wushu şampiyonasına hazırlanıyor
Ladik Halk Eğitimi Merkezi Wushu Kung Fu kursuna katılan sporcuların şampiyonaya azırlandığı bildirildi.
Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 26 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türkiye Wushu Kung Fu 2019 İpek Yolu 4. Balkan Açık (Open) Şampiyonasına Ladik'ten 7 sporcunun katılacağını söyledi.
Ankara'da düzenlenecek karşılaşmalarda başarı olan sporcuların Çin'de yapılacak şampiyonaya katılma hakkı kazanacağını belirten Ayyıldız, "Sporcularımız 10-14 Nisan tarihleri arasında Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen okullar arası gençler Türkiye Wushu Kung Fu Okul Sporları Şampiyonasında 2 altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya almışlardı. Kendilerine güveniyorum." diye konuştu.
Ayyıldız, Ladikli Wushu Kung Fu sporcularına kurs hocası Mustafa Yaman'ın eşlik edeceğini kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Başkan Soyer, seyyar makamıyla İzmir'i turladı
16:56 "İşçimizin alın teri kurumadan parasını vermek bizlerin görevi"
17:01 Türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi
17:00 Ece Haraç'tan ikincilik
17:00 Çin'de banka binası çöktü
17:00 Kırşehir'de asfaltlama çalışmaları
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk dünyası ne kadar güçlü olursa, Türk diasporası da kendini güçlü...
14.10.2019 17:01:59