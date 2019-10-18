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Lady Gaga, konserde kucak dansı yaparken hayranıyla birlikte sahneden düştü

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, konseri sırasında kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü. O anlar ise bir dinleyicinin kameralarına yansıdı.

18.10.2019 13:52

Ünlü aktör Bradley Cooper ile yer aldığı Bir Yıldız Doğuyor filmi sonrası, Cooper'la adı aşk dedikodularına karışan yıldız şarkıcı Lady Gaga, Las Vegas'taki konseri sırasında tatsız bir olay yaşadı. Gaga, kucağında olduğu hayranıyla birlikte sahneden düştü.

HAYRANIYLA BİRLİKTE SAHNEDEN DÜŞTÜ

İlginç giyim tarzı ve sahnede çılgın tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Lady Gaga, yine yaptı yapacağını. ABD'nin Las Vegas eyaletinde dün konser veren Lady Gaga, hayranıyla beraber dans ettiği esnada sahneden düştü.

YARA ALMADAN KURTULDU

Güvenliklerin ve konserdekilerin yardımına koştuğu Gaga ve hayranı olaydan yara almadan kurtuldu. Gaga olayın ardından konsere devam etti.

Lady Gaga, konserde kucak dansı yaparken hayranıyla birlikte sahneden düştü

Bradley Cooper, Las Vegas, Lady Gaga, Magazin

YORUMLAR(4)
SİLİFKELİ3:agır gelmış :)
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ZİYAA:Adam iyi ''Gaga''lamış. . .
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..:gereksizler
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ALLAH:terbiyesizler
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