25 Şubat 2019, 08:25
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Lady Gaga ve Bradley Cooper, Sahne Performansıyla İzleyicileri Mest Etti

Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ve geceye sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte çalıştıkları A Star is Born adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi. Çiftin sahnedeki samimi halleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bradley Cooper'ın hem yönettiği hem de Lady Gaga ile birlikte kamera karşısına geçtiği A Star Is Born filminin şarkısı olan Shallow, gecede en iyi şarkı Oscar'ını da kazandı.

Lady Gaga ve Bradley Cooper, sahnede şarkı söylerken kamera karşısında aralarındaki uyumu bir kez daha gözler önüne serdiler. İkilinin sarmaş dolaş düet yapmaları sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi.

SAHNE PERFORMANSLARI MEST ETTİ

Lady Gaga, geçtiğimiz hafta nişanlısı Christian Carino'dan ayrıldığını açıklamıştı. Son bir haftadır bu ayrılıkla ilgili ilginç iddialar da ortaya atıldı. Bu iddialara göre Lady Gaga, film setinde senaryo gereği yakınlaştığı Bradley Cooper'a sırılsıklam aşık oldu. Bu yüzden de nişanlısından ayrıldı. İki tarafta bu iddialara yanıt vermezken Oscar Ödülleri'ndeki performanslarıyla adeta göz doldurdular.

Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile nişanlı ve çiftin Lea adında bir kızı bulunuyor.

Bradley Cooper, annesi ve Irina Shayk

9191'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

Star, Lady Gaga, Bradley Cooper, Magazin, Güncel


YORUMLAR (5)
ULYA: hiç bişey anlamadım
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İNSAN: Zaten Gaga aşık bu adama herkes biliyor nişanlısından da ayrıldı. Bradley eğer İrina''mı bu kadın için terk ederse gerizekalıdır. Yazıklar seninle olsun Bradley.
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SAADET: Allah''a inanmıyor bunlar onu anladık peki ya bizim müslüman genç kızlar neden böyleler :(
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  • AA : nerden biliyosun inanmadıklarını? müslüman değiller diye Allahı inkar mı ediyorlar?
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VATAN: Iste bunlara medeni cagdas deniliyor . malesef genclerimiz bu insan kiligindaki et yiginlarini örnek aliyor. gelecek emin olun hic iyi degil.
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