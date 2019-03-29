Lady Sauna Kendini İyi Hisset

Bahar aylarının geldiği şu günlerde yenilenmek ve kendini şımartmak isteyen kadınlar için birbirinden farklı ve kaliteli hizmetler sunan Lady Sauna&Spa merkezi,geleneksel tarzını koruyarak misafirlerinin keyifle vakit geçirmelerine imkan veriyor. 2013 yılından bu yana İstanbul'da hizmet vermeye devam eden merkez, Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu seçeneklerinin yanı sıra uzman masaj terapistleriyle medikal masajdan, hamile masajına kadar 7 farklı masaj tekniğini misafirlerle buluşturuyor.

Adeta Uzakdoğu'yu kadın misafirlerinin ayağın getiren Lady Sauna&Spa merkezi misafirlerini stresten uzaklaştırarak onlar için zamanı bir süreliğine durduruyor. 360 derece hizmet anlayışıyla yola çıkan merkez, kendini daha da güzelleştirmek isteyen misafirlere özel sunduğu dünyada kabul görmüş ünlü markaların öncülüğünde yapılan özel cilt bakımı uygulamaları, zayıflama, epilasyon seansları ve daha pek çok hizmetiyle günün yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyor.

Amacımız Daha Mutlu Kadınlar

Merkezin aynı zamanda Genel Koordinatörü olan Gizem Günaydın, misafirlerine verdikleri estetik ve güzellik koçluğu hizmetiyle özellikle kafasında soru işareti olan, yüz ve cilt tipine uygun en doğru uygulamalar konusunda yönlendirilemeye ihtiyacı olan misafirlerine yüz anotomilerine göre uygulamalar yapıldığını belirterek bu sayede merkezimizden kadınlarımız daha mutlu ayrılıyor, dedi.Canada Solo Unitas Üniversitesi'nde Medikal Koçluk eğitimi de alan Gizem Günaydın Lady Sauna&Spa Merkezi'nin pek çok detayı bir arada bulunduran bir merkez olduğunu belirterek amacımız bize gelen her kadın misafirimizin kendini değerli hissetmesini sağlamak, dedi.

Hizmetlerini büyük bir özveri ve titizlikle devam eden Lady Sauna ve Spa merkezi, her geçen gün yeni ve güvenilir tekniklerle müşterilerine yenilikler sunmaya devam ediyor.