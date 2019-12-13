Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde hem geleneksel hem de yeni uygulamalar üzerinden misafirlerine hizmet vermeye devam eden Lady Spa& Güzellik Merkezi, yeni yılda yenilenmek ve daha arınmış bir cilt isteyenler için oluşturduğu profesyonel kadrosu ve sunduğu hizmetlerle kadınlara 'En Değerli Sensin' diyor.

Adeta Uzakdoğu'yu kadın misafirlerinin ayağın getiren Lady Spa&Güzellik Merkezi misafirlerini stresten uzaklaştırarak onlar için zamanı bir süreliğine durduruyor. 360 derece hizmet anlayışıyla yola çıkan merkez, kendini daha da güzelleştirmek isteyen misafirlere özel sunduğu dünyada kabul görmüş ünlü markaların öncülüğünde yapılan özel cilt bakımı uygulamaları, zayıflama, epilasyon seansları ve daha pek çok hizmetiyle günün yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyor. 2013 yılından bu yana İstanbul'da hizmet vermeye devam eden merkez, Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu seçeneklerinin yanı sıra uzman masaj terapistleriyle medikal masajdan, hamile masajına kadar 7 farklı masaj tekniğini misafirlerle buluşturuyor.Yeni yılı dinlenmiş ve bakımlı girmek isteyenlerin pek çok hizmeti bir arada bulabileceği merkez, konfor ve hijyen bakımından uyduğu kurallarla da örnek gösterilen merkezler arasında yer alıyor.

Amacımız 2020 Yılına Kadınlarımızın Kendilerini Daha Mutlu ve Güzel Hissederek Girmelerine Destek Olmak

Merkezin Güzellik Direktörü olan Deniz Demir,'' Lady Spa Güzellik Merkezi'nde güvenilir ve son uygulama yöntemlerine yer verdiklerini belirterek, misafirlerimizin daha huzurlu vakit geçirmelerine imkan sunuyoruz. Misafirlerin yüz ve cilt tipine uygun en doğru uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hizmet verdiklerinin altını çizen Demir, kadınlarımızın yüz anatomileri ve detaylı cilt analizi sonucunda yapılacak uygulamaları belirliyoruz'' dedi.

Yıllarca cilt ve güzellik alanında dünyada saygınlık görmüş Clarins, Genosys, Casmara markalarında Eğitim Direktörlüğü yapmış olan Deniz Demir, yurtdışında almış olduğu cilt hastalıklarının teşhisi, yüz anotomisi, etkili makyaj sırları alanındaki tecrübe ve eğitimlerini Lady Spa&Güzellik Merkezi'nde uygulamaya devam ediyor.

Hizmetlerine büyük bir özveri ve titizlikle devam eden Lady Spa&Güzellik Merkezi, her geçen gün yeni ve güvenilir tekniklerle misafirlerine yenilikler sunmaya devam ediyor.

Detaylı Bilgi için:

Lady Spa Güzellik Merkezi

0212 663 13 49

Lady Sauna ve Spa Merkezi Hakkında

2013 yılında İstanbul Yeşilköy'de hizmet vermeye başlayan merkez, profesyonel 30 kişilik bayan personel kadrosu ile yalnızca bayanlara özel uygulamalar sunmaktadır. Stresten uzak huzurlu ve keyifli bir ortamda misafirlerin ağırlandığı merkezde Türk Hamamı, Sauna, Buhar Banyosu ve 7 farklı masaj seçenekleri sunulmaktadır. Uygulama alanları oldukça geniş olan Lady Sauna&Spa merkezinde, dünyada kabul görmüş ve kadınlar tarafından özellikle en çok tercih edilen Soprano Ice (Buz Lazer) epilasyon uygulaması merkezin favori hizmetleri arasında yer almaktadır. Kişiye özel Cilt Bakımı, Bölgesel İncelme, Selülit Tedavisi, Lenf Dranaj, VelaShape III, Hydrafacial, Dermoller uygulamaları, Kalıcı Makyaj, Kalıcı Oje gibi birçok konuda kişilerin hem daha sağlıklı, hem de daha fit bir görünüme sahip olmaları konusunda uygulama yapılmaktadır. Her biri konusunda uzman estetisyen ve masaj terapistleriyle hizmet veren Lady Sauna &Spa merkezinde kişiye özel hizmetlerle kişinin kendini özel hissetmesi sağlanmaktadır.