'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçu hakim karşısına çıktı

Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Şahin savunma yapmazken, olayda hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in annesi, "Adalet istiyorum. Savunmasız bir çocuk bu kadar dövülmez. 'Onun da bir annesi var, onu bekler?' demediniz mi? En ağır şekilde cezalandırılsınlar" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.



Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve 2 sanığın yargılanmasına başlandı.



Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin, Tevfik Karakaya ile tutuksuz sanık Okan Canyurt ve taraf avukatları katıldı. Salonda, olayda hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in babası Berat Özdemir, annesi Sevgi Özdemir ve kız kardeşi Hatice Özdemir de salonda hazır bulundu.



Milli Kick boksçu savunma yapmadı



Duruşmada söz alan tutuklu sanık Berke Şahin, "Avukatım bu celse mazeretlidir. Savunmamı avukatım huzurunda gelecek celse yapacağım, süre istiyorum" dedi.



Tutuklu sanık Tevfik Karakaya suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, "Maktulün Berke'yi yaraladığını düşündüm. Çünkü Berke'nin eli kanıyordu. Maktulün elinde bıçak olduğunu ve zarar vereceğini düşündüm. Yanına gidip 'elindekini bırak' dedim. Bir eli alçılıydı. Diğer elinde de bir şey olmadığını gördüm. Ensesine 'bırak onu' diye elimle vurdum. Tekme atmadım" dedi.



"Lisans yumruk atmayla gidebilir"



Karşı tarafı düşünerek olay yerine gittiğini söyleyen sanık, "Lisans yumruk atmayla gidebilir. Kavga olunca profesyonel bir sporcunun lisansı gidebilir. Çıplak elle birisine vurması tehlikeli olabilir. Kendisi kick boksçu olup Türkiye ve Avrupa şampiyonudur. Aslında benim eylemim maktule zarar gelmemesi içindi. Berke'nin öldürme kastıyla hareket ettiğini düşünmedim" diye konuştu.



Tutuksuz sanık Okan Canyurt ise, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olayın içinde yokum. Sadece sanıklardan Berke Şahin benim motoruma bindi, onun dediklerini yaptım. Suçsuzum, eyleme katılmadım" diye konuştu.



"Kardeşimi bilinçli şekilde öldürdüler"



Maktul Ömer Özdemir'in kız kardeşi Hatice Özdemir söz alarak, "Bu şahıslar kardeşimi bilinçli şekilde öldürdü. Görüntüleri izledim. İnsan olan bunu yapamaz. Tevfik Karakaya görüntülerde kardeşimi arabanın köşesine sıkıştırıp tekme atmaktadır. Kardeşim de alçılı eliyle kendini korumaya çalışıyor. Yalan söylüyor, şikayetçiyim" dedi.



Babası Hüseyin Özdemir, "Çocuğumun sol gözü patlaktı. Sol kolu da kırıktı, kaburgaları kırıktı. Ben çocuğumu kucağıma aldığında hissettiklerimi kimse bilemez. Görüntüler de çok kötü. Sanık Tevfik çocuğumu sıkıştırmış vuruyor, diğer sanık da bıçaklıyor. Vicdansız bunlar. Orada benim çocuğum değil sizin çocuğunuz da olabilirdi" diyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Annesinden yürek yakan sözler: "'Onun da bir annesi var' demediniz mi?"



Annesi Sevgi Özdemir de, "Adalet istiyorum. Savunmasız bir çocuk bu kadar dövülmez. 'Onun da bir annesi var, onu bekler?' demediniz mi? En ağır şekilde cezalandırılsın. Cezaevinden hiç çıkmasınlar" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.



Cezai ehliyeti tespit edilecek



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, psikolojik tedavi gördüğünü iddia eden tutuklu sanık Berke Şahin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve suç tarihinde işlediği eylemle ilgili cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönünde rapor düzenlenmesine karar verdi.



Sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, milli kick boksçu Berke Şahin'in 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir mekanda çıktıkları sırada, Ömer Özdemir ve arkadaşının Şahin'in kız arkadaşına laf attıkları anlatıldı.



Berke Şahin'in bir süre sonra maktul Ömer Özdemir'in yanına gelerek yumruklar savurmaya başladığı, maktulün aldığı darbeler üzerine olay yerinden kaçtığı, Berke Şahinin arkadaşının motosikletiyle kaçan Ömer Özdemir'i takip ettiği ve güvenlik kulübesine sığınmaya çalışan Özdemir'i yakalayarak bıçakladığı belirtildi. Olay yerine gelen arkadaşı Tevfik Karakaya'nın da yerde yatan Ömer Özdemir'e tekme ve yumrukla vurduktan sonra, geldikleri motosiklet ile olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Maktulün aldığı bıçak darbeleri, tekme ve yumrukların etkisiyle fenalaştığı, hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.



İddianamede, Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Okan Canyurt'un ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA