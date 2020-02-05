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Lagarde: AB iş piyasası kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa iş piyasalarının kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya olduğunu, uuzun vadede de, ufkun değişmekte olduğu uyarısı yaptı.

05.02.2020 15:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:37Lagarde: AB iş piyasası kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Avrupa iş piyasalarının kısa vadeli belirsizlikle karşı karşıya olduğunu, uuzun vadede de, ufkun değişmekte olduğu uyarısı yaptı.

Paris'teki bir toplantıda konuşan Lagarde, kısa vadeli belirsizliklerin daha çok, "ticaret anlaşmazlıkları, jeopolitik gelişmeler ve şimdi de coronaviras salgınının küresel büyüme üzerinde yaratması beklenen olumsuz etkisi" gibi küresel riskler kaynaklı olduğunu vurguladı.Lagarde, diğer yandan "Avrupa otonomisinin" oluşturulması ve iklim değişikliğine bağlı gelişmelerin yansıdığı uzun vadeli resmin geniş kapsamlı değişiklikler yolunda olduğunu vurguladı.



Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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