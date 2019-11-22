Haberler » Ekonomi » Lagarde: Ticarette yüksek büyüme oranları artık belirsiz - Ekonomi

Lagarde: Ticarette yüksek büyüme oranları artık belirsiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, sürmekte olan ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinin yavaşlamasına neden olduğuna dikkat çekti ve küresel ticaretin büyüme hızının geçen yıldan bu yana yarıdan fazla düştüğünü vurguladı.

22.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:09Lagarde: Ticarette yüksek büyüme oranları artık belirsiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, sürmekte olan ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizliklerin dünya ticaretinin yavaşlamasına neden olduğuna dikkat çekti ve küresel ticaretin büyüme hızının geçen yıldan bu yana yarıdan fazla düştüğünü vurguladı.

Bir bankacılık konferansında konuşan Lagarde, "Bu, bugüne kadar gördüğümüz en düşük büyüme hızı" diye uyardı.

Söz konusu belirsizliklerin, beklentilerin çok daha ötesinde ısrarcı olduğunun anlaşıldığına işaret eden Lagarde, bu gelişmelerin Euro BÖlgesi'ni de belirgin bir şekilde etkilediğini vurguladı.

Lagarde, bu gelişmelere bağlı olarak, Euro Bölgesi ekonomik büyüme hızının da bu yıl yüzde 1.1 ile öngörülenin altında kalacağına dikkat çekti ve şu ayırıyı yaptı:

"Gelişmekte olan piyasaların öncülüğünde; küresel düzeyde, dış talepten iç talebe, yatırımdan tüketime, üretimden hizmete geçiyoruz."



Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:57 Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:53 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da aylık 24,5 puan arttı
14:53 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:40 En fazla kazandıran BES fonları
14:35 Akiş GYO'nun kurumsal yönetim derecelendirme notu yükseldi
14:35 Başkan Keleş Katar İş Forumu toplantısına katıldı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 15:00:12