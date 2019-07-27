"Lagos Uluslararası Badminton Turnuvası" başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilmiştir.

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Nijerya'da düzenlenen Lagos Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

27.07.2019 19:44
Nijerya'da düzenlenen Lagos Uluslararası Badminton Turnuvası'nda milli sporcular bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lagos kentinde gerçekleştirilen ve olimpiyat kotası için puan veren turnuvada, Türkiye'yi Emre Lale, Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin temsil etti.
Organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit şampiyonluğa ulaşırken, Özge Bayrak ikinci, Aliye Demirbağ ise üçüncü sırayı aldı.
Çift kadınlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi, finalde Hindistanlı rakiplerine yenilerek ikinci oldu.

Nijerya, Spor

Kaynak: AA

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