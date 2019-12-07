Haberler » Güncel » Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor - Haber

Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kış ürünü lahananın hasadı başladı.

07.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:00Lahana fiyatı üreticiden tüketiciye gidene kadar 4 kat artıyor

BURSA'nın ilçesinde kış ürünü lahananın hasadı başladı. 600 dönümlük alanda yetiştirilen Lahanadan 6 bin ton rekolte beklenirken, çiftçi ise lahananın tarla ve pazar fiyatının arasındaki makasın açılmasından şikayetçi oldu.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl ilçesindeki Kulaca Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerine giderek, incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan  Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'de çeşit çeşit ürün yetiştiriyoruz. Şu anda lahana hasadına başlandı. Hasanpaşa, Kulaca, Cerrah, bölgelerimizde yetiştiriliyor. Lahana hasadımız devam ediyor. Bir lahana 5 kilo geliyor. Çiftçi 1.25 liraya satıyor, pazarda 5 liraya satılıyor. Üreticiden tüketiciye giderken fiyat makası sürekli açılıyor. 600 dönümlük alanda üretim yapılıyor. Bu sene 6 bin ton rekolte beklentisi var. Gönül ister ki çiftçimizin para kazanması. Eğer çiftçimiz kazanamıyorsa tüketici de bunu 5 liraya yemesin. Beklentimiz çiftçimizin kırsalda kalması" dedi.Lahana üreticisi Selman Mestan ise, "Lahana hasadımızı yapıyoruz. Fiyatlardan memnun değiliz. Biz 1.25 liraya satıyoruz, pazarda tüketici 5 liraya satın alıyor. Arada büyük fark var. Bu sorunun giderilmesi gerekiyor" diye konuştu. Diğer üretici Recep Agan da, "Biz para kazanmazken halkımız bunu çok uçuk fiyatlardan alıyor. Halkımız ucuz yesin istiyoruz. Biz ucuza satarken halkımız neden pahalıya alıyor. Bu bizi üzüyor" ifadelerini kullandı.



Sezai Çelik, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubunun 60. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Gecesi'ne katıldı (1) - Haber
22:28 NATO Daimi Deniz Görev Grubu Gemi Komutanları, Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti - Haber
22:27 / Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan Grubunun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı - Haber
22:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DOĞAN GRUBUNUN 60. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PROGRAMINA KATILDI - Haber
20:13 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş - Haber
19:34 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine sert tepki - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
7.12.2019 22:32:41