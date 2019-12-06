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Lahana fiyatlarındaki düşüş çiftçinin yüzünü güldürmedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ümidini lahana hasadına bağlayan çiftçi, fiyatların yarı yarıya düşmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

06.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:47Lahana fiyatlarındaki düşüş çiftçinin yüzünü güldürmedi
'nın ilçesinde ümidini lahana hasadına bağlayan çiftçi, fiyatların yarı yarıya düşmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, tarlalarda hasadı başlayan lahananın satış fiyatlarındaki düşüş çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı. Bir dönemde 2 ila 3 ton arası satış yatığını belirten çiftçi Ali İrfan Akın, bu sene havaların değişen sıcaklık ve yağmur sebebiyle birçok bölgede oluşan lahananın aynı anda yetişmesi sonucu lahananın bol olduğunu ve fiyatların yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Lahana fiyatlarında yarı yarıya düşüş yaşandığını vurgulayan çiftçi Akın, "Geçen sene lahanayı toptan 4 buçuk liraya satarken bu sene fiyat 2 liraya kadar düştü. Buranın lahanası genelde İstanbul, Zonguldak, Eskişehir, Ankara bölgelerine gidiyor. Bir dönümde yaklaşık 2 ila 3 ton arası hasat alıyoruz. Bu sene havalar çok sıcak gitti ve hava aynı anda yağış almaya başladığı için lahana Bafra ve Niğde bölgelerinde bizimle aynı zamanda dürüldü. Böyle olunca ürünün bolluğundan dolayı fiyatlar düştü. Lahanayı pazara getiriyoruz ana toptancılar gelmediği için çaresiz bekleyişimiz sürüyor. Bir önceki seneler üreticinin parası toptancılarda kalıyordu. Böyle bir karar aldık, başka bölgelerde üreticiler vadeli mal satıyormuş toptancılarında bu işine geliyor" dedi. - SAKARYA

İrfan Akın, Kaynarca, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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