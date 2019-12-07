Haberler » Güncel » Lahana hasadı başladı - Haber

Lahana hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temmuz ayında ekimine başlanan lahanada hasat dönemi başladı.

07.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:54Lahana hasadı başladı
'nın ilçesinde temmuz ayında ekimine başlanan lahanada hasat dönemi başladı. Havalar soğuk olmasına rağmen çiftçiler söküm çalışmalarını sürdürüyor. Tarlada 1 TL olan lahana pazarda ise 5 TL.

Kış aylarında vazgeçilmezler arasında yer alan beyaz lahanada hasat dönemi başladı. İnegöl 600 dekarlık alanda 6 ton lahana hasadı yapılıyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Kulaca Mahallesinde lahana hasadını yerinde inceledi. Çelik, "İnegöl'de lahana hasadı başladı, bizler de yerinde görmek için buraya geldi. İnegöl'de 90 çeşit ürün yetişiyor, bunlardan biri de lahana. Temmuz ayında ekimine başlanan lahanada hasat ise bu ayda yapılır. İnegöl'de 600 dekarlık alanda yaklaşık 6 ton lahana elde ediliyor. Biz bunlarla övünüyoruz, ama malesef para kazanma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Üreticiden tüketiciye kadar olan korkunç makası sizlere göstermek için bugün buraya geldik. Tarlada 1 lira 25 kuruş olan lahana pazar inince 5 TL'ye satılmakta. Marketler ve pazarlarda kaç liraya satıldığını göz önüne getirelim. Kadın emekçilerimiz ne şartlarda çalışıyor, görüyorsunuz. Kesinlike tarım politikalarımızı gözden geçirmemiz lazım. Biz bu insanları köylerde tutamazsak tekelleşme olur.Gönül ister ki çiftçilerimiz iyi para kazansınlar, makas dar olsun, aradaki insanlar da para kazansın. Çiftçilerimiz, kendilerinden 1 TL'ye alınan sebze pazarda 5 TL'ye satılınca el insaf diyorlar" diye konuştu.

Lahana üreticilerinden Selman Mestan ise, "Şu anda lahana hasadımız devam ediyor. Fiyatlardan hiç memnun değiliz. Bizden çıkış fiyatı 1 ila 1 lira 50 kuruş arası, ama pazarda ise 5 lirayı buluyor. Ortada büyük bir fark var. Bu da bizleri rahatsız ediyor. Maden biz para kazanamıyorsak tüketici bunu ucuz yesin" diye konuştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:00 "Naim Süleymanoğlu" filmi oyuncuları Eskişehir'de sinemaseverlerle buluştu - Haber
17:56 Şeb-i Arus törenleri başladı - Haber
17:55 Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı /Ek fotoğraflar - Haber
17:55 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber
17:55 UYUŞTURUCU DOLU MEYVE SUYU KUTUSUYLA YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
7.12.2019 18:04:30