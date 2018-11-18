Van
'da jandarma ekiplerince durdurulan lahana yüklü kamyonda, 38 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye
ilçesi Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş
kara yolunda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Yapılan kontrollerde, lahana yüklü kamyonun kasasında oluşturulmuş özel bölmede, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 17 Afganistan
, 20 Pakistan
ve 1 Myanmar
uyruklu toplam 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Muradiye,Erciş,Jandarma,Van
18 Kasım 2018 Pazar 12:22